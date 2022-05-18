«Взяли кредит в рублях, рассчитывая на девальвацию» 18.05.2022, 15:23

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Истории белорусов, которые ждут скачка доллара.

Доллар в мае продается дешевле, чем в феврале. Казалось бы, надо радоваться, но противников у крепкого рубля сейчас много. В первую очередь это люди, чья зарплата привязана к доллару или евро. В марте они были в выигрыше, а сейчас замерли в ожидании, глядя на курс в обменниках. Журналисты onliner.by нашли и другие примеры, когда белорусам невыгодно жить с крепким рублем.

«Взяли кредит в рублях, рассчитывая на девальвацию»

Наталья — фрилансер, муж работает в сфере IT. После февральских событий супруги обдумывали вариант релокейта, но приняли решение остаться в Беларуси. Здесь дети ходят в школу и частный сад, кроме того, минчанам не нужно снимать жилье. В собственности — две квартиры, одну из которых семья сдает в аренду.

Укрепления доллара белорусы ждут по нескольким причинам. Во-первых, это зарплата, которая у супруга привязана к курсу доллара. Часть денег приходит на счет в валюте, часть — в рублях по курсу Нацбанка. Чем крепче доллар, тем больше семья может позволить себе потратить в магазине.

Вторая причина — это та самая квартира для сдачи, которую купили супруги в 2020 году. Семья могла приобрести жилье за свои сбережения, но решено было брать кредит.

— Тогда многие говорили про девальвацию, и мы тоже ее ждали. Подумали, что сможем сыграть на курсовой разнице. Взяли кредит в рублях на 10 лет под 17%, платим сейчас около 2500 рублей в месяц.

Понятно, что чем выше доллар, тем проще нам выплачивать кредит с зарплаты, которая привязана к курсу.

С августа 2020-го резкого скачка доллара не произошло (не считая кратковременного взлета в марте этого года), то есть расчеты супругов пока себя не оправдали.

— Но мы все равно не спешим выплачивать кредит. Думаем, что рано или поздно доллар вырастет до 4 или даже 5 рублей. Смотрите: цены на многие товары подскочили в полтора-два раза. Значит, и доллар должен стоить в два раза дороже, — рассуждает Наталья.

«Трачу на ремонт сбережения, отложенные когда-то в долларах»

У Олега свой небольшой бизнес в Минске. Его доход привязан к доллару, потому что зарабатывает минчанин, продавая импортный товар. Наценку делает, отталкиваясь от курса доллара в обменниках.

— Я закладываю в свой товар тот курс доллара, по которому его реально можно купить. Когда в обменниках он продавался по 4 рубля, работал по такому курсу. Сейчас ориентируюсь на 2,5—2,6 рубля за доллар. Но, по моим ощущениям, многие импортеры как будто махнули рукой и решили считать себестоимость товаров по курсу 4 рубля. Видимо, они думают, что такой курс — дело времени, а значит, на него нужно ориентироваться. Но лично я не привык покупать кислые яблоки по $2 за кг и бензин почти по $1 за литр. Для меня это некомфортная ситуация.

Получается, что заработок Олега в апреле — мае сопоставим с февральским, а вот цены на многие товары убежали далеко вперед. И дело не только в дорогих яблоках. Уже год мужчина занимается ремонтом в новой квартире. Цены на стройматериалы и технику заметно выросли, а покупать все это приходится за сбережения, с трудом отложенные когда-то в долларах. Это неприятно, признается Олег.

— Хорошо, что мы с женой успели купить почти всю бытовую технику до подорожания. Но многое приходится покупать сейчас по астрономическим ценам, если перевести в доллары. Недавно заказал самый обыкновенный смеситель в ванную за 300 рублей (то есть $120). Мне кажется, в долларах это совершенно неадекватная цена.

Олег не верит, что такая неоднозначная ситуация с курсами валют может продлиться долго. Он надеется на то, что доллар укрепится до 4—5 рублей.

— У жены зарплата тоже привязана к валюте, и в рублях у нас обоих зарплаты падают. Учитывая, сколько денег приходится тратить на ремонт, мы, конечно, ждем роста доллара.

«Хотела купить дачу, но передумала»

Софья тоже получает зарплату с привязкой к курсу доллара, но она не айтишница и не предприниматель. Минчанка работает в семье няней. Стоимость ее услуг с февраля не поменялась — за час времени с ребенком Софья получает $4,5.

Белоруска не скрывает: в марте она искренне радовалась скачку доллара, хотя понимала, что цены вслед за курсом тоже вырастут.

— Некоторым няням в семьях стали намекать на то, что можно зафиксировать какую-то сумму в рублях. Мне такого не предлагали, и я менять цены не спешила, потому что не знала, что дальше будет с курсом. Я и сейчас не понимаю, почему доллар так сильно упал. Его искусственно удерживают? Продукты серьезно подорожали, хозтовары — тоже, а доллар стоит 2,5 рубля.

Вот недавно я получила деньги и до последнего не хотела их менять, все надеялась, что курс может подскочить.

Из-за слабого доллара белоруска даже решила отложить покупку дачи, хотя настроена была очень серьезно. Говорит, стройматериалы сейчас очень подорожали, а ее зарплата в долларах осталась прежней, поэтому пришлось поменять планы.

— С таким долларом, как сейчас, я стройку точно не потяну, поэтому покупать дачу передумала. Посмотрите на цены — это ужас просто, — удивляется Софья.

«У нас семейный капитал в долларах, ждем курс по 4 рубля»

Алена — многодетная мама. Несколько лет назад за третьего ребенка ей начислили семейный капитал — ровно $10 тысяч. Если помните, до конца 2019 года деньги на счет переводили именно долларах. Потом каждый год стали утверждать фиксированную сумму в рублях — сейчас это 25 995 рублей.

Героиня переживает: от курса доллара зависит, покроет она семейным капиталом все необходимые траты на стройку или нет. Пока расходуется субсидия для многодетных, но в ближайшее время еще понадобятся деньги.

— Через пару месяцев нам выставят очередную сумму к оплате. Если курс Нацбанка будет 4 рубля к доллару, то семейный капитал превратится в 40 тысяч рублей. Сейчас это 25 тысяч, и мне это, конечно, невыгодно. С другой стороны, все стройматериалы привязаны к доллару и тоже дорожают… Во сколько нам обойдется квадратный метр с долларом по 4 рубля, неизвестно. То есть тут палка о двух концах.

Как оказалось, у многодетной семьи есть еще одна квартира, которую супруги сдают. Когда доллар резко подскочил, Алена как раз искала арендаторов и настояла на том, что нужно зафиксировать стоимость в долларах.

— Раньше мы эту квартиру сдавали за $300, а потом решили снизить цену до $230, при этом я настояла на оплате в долларах. Сейчас это, конечно, совсем небольшая сумма. Повышать стоимость пока не хочу, чтобы не потерять квартиранта. Хотелось бы просто более адекватный курс доллара.

Спрашиваем у Алены, а как же зарплата и пособие? Если курс вырастет, семейный доход в пересчете на доллары сократится.

— А что нам эти доллары? Отдыхать мы не ездим (да и путевки все равно подорожали). Все цены все равно уже давно пересчитаны по высокому курсу, с запасом. Я не видела, чтобы что-то подешевело после того, как доллар упал. Мне кажется, мы уже давно живем по курсу 3,3—3,5 рубля. От того, что в обменниках он дешево продается, лучше жить мы не стали, — убеждена Алена.

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