Бронепоезд в огне: стали известны подробности уничтожения в Мелитополе состава врага 7 18.05.2022, 15:32

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иллюстративное фото

Взрывчатка, которая была установлены на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом оккупантов.

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов. Об этом сообщает портал «РИА Мелитополь» со ссылкой на собственные источники.

Дистанционный подрыв бронепоезда российских окупантов был осуществлен в районе мясокомбината. Состав поезда - 10 вагонов, подрыв был осуществлен под вагоном с личным составом.

По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. По результатам взрыва - повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом. Количество раненых и погибших оккупантов в настоящее время уточняется.

Как пишут журналисты, хронология событий выглядит так ‒ сперва в Мелитополе прогремел взрыв. А затем в районе пересечения улиц Шмидта и Ивана Алексеева были слышны автоматные очереди.

Далее, точно известно, что вокруг своей комендатуры оккупанты за час до взрыва выставили оцепление. Якобы ждали визита некоего русского генерал-майора, который должен был проездом выехать в Бердянск с инспекцией.

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