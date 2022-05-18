Названы пять хитростей, которые обеспечат вам большой урожай в саду 18.05.2022, 15:36

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Вы можете помочь растениям расцвести и дать как можно больше плодов.

Каждому хочется, чтобы растения на его огороде каждый сезон давали большой урожай. Вот несколько хитростей, которые помогут вам в этом.

Секрет, конечно, не только в удобрениях, погоде и почве. Есть несколько хитростей, которые помогут избежать опасностей и помочь растениям дать больше плодов

Работа в саду требует полной отдачи, даже если для вас это хобби на выходные. Посвящать время своим растениям и саду и видеть, что они не дают нужного урожая, бывает очень грустно. Но, к счастью, вы можете помочь растениям расцвести и дать как можно больше плодов. Сайт techinsider.ru приводит несколько советов, которые помогут вам в этом.

Как увеличить урожай в саду

Яичная скорлупа

Первый лайфхак заключается в использовании яичной скорлупы для подкормки растений. Растения с дефицитом кальция могут давать очень плохой урожай или вообще не давать его. Без надлежащего уровня кальция количество фруктов может быть значительно меньше. Чтобы предотвратить это, попробуйте использовать яичную скорлупу. Она содержит большое количество кальция. Храните яичную скорлупу в сумке или контейнере вместо того, чтобы выбросить в мусорное ведро. Затем раздавите ее на мелкие кусочки и добавьте в почву.

Украшения от птиц

Если у вас возникли проблемы с птицами, клюющими ваши растения, попробуйте повесить красные рождественские украшения рядом с овощами. Птицы попытаются укусить красное украшение вместо растения и улетят после того, как у них не получится их съесть. Они с меньшей вероятностью попытаются сделать это снова и оставят ваши развивающиеся растения неповрежденными.

Кофейная гуща

Слизни и улитки могут поедать ваши растения, как и соседские кошки. Они могут помешать вам получить хороший урожай. Если вы добавите отработавшего свое кофе в почву, кофеин отпугнет слизней, улиток и кошек — они не любят запах этого вещества. Кофе сам по себе, конечно, будет лучше, чем кофейная гуща.

Корзина для белья

Когда дело доходит до выращивания ягод, самая сложная часть процесса — их сбор. Почему бы не сделать процесс проще? Все, что вам нужно сделать, это взять корзину для белья с небольшими отверстиями и сделать отверстие внизу. Поставьте мешок в корзину и сделайте небольшие надрезы в нем. Заполните мешок почвой и посадите в него клубнику так, чтобы она выглядывала из мешка. Этот лайфхак очень дешев и позволит сэкономить много времени, энергии и пространства.

Пищевая сода

Пищевую соду можно использовать в самых разных ипостасях. Она работает как отбеливатель зубов, очиститель пятен и освежитель воздуха. Она широко известна среди садоводов как средство для предотвращения появления грибковых спор на растениях, таких как розы, виноград и виноградные лозы. Вы можете приготовить простой фунгицид из 4 чайных ложек пищевой соды и 4,5 литров воды. Нанесите жидкость на растение, чтобы предотвратить появление грибковых спор, когда оно начнет расти.

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