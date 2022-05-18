«Они украли страну, выборы, работу» 18.05.2022, 15:50

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Что происходит в «Штадлер Минск».

Из-за санкций и отказа работать с Беларусью у отечественных компаний, в том числе представительства международных корпораций, начались проблемы. В феврале стало известно, что «Штадлер Минск» отправляет в простой около 60 работников, пишет сайт zerkalo.io. Сейчас масштабы сокращения активности на производстве в Фаниполе куда более серьезные, сообщают работники.

Работники: Кто-то увольняется, а кто-то уезжает работать в другую страну

В феврале стало известно, что «Штадлер Минск» отправляет около шестидесяти человек в простой до сентября. Так и произошло, эту информацию нам подтвердили несколько сотрудников компании. Параллельно в коллективе снижается число работников: часть в простое, кто-то увольняется или не продлевает контракт, а некоторые уезжают работать в представительства компании в других странах.

— Как и было объявлено главным владельцем Stadler, у нас сокращают штат. Большая часть сидит на 2/3 оклада. Некоторые работники, оценив ситуацию, сами не продлевают заканчивающийся контракт. Часть коллектива едет за границу: одни в командировку, а кто-то устраиваться на работу там, чтобы работать удаленно, — рассказал работник Валерий.

Некоторые сотрудники едут в филиалы Stadler в других странах. Валерий — один из них. Он говорит, что его специализация позволяет работать удаленно, поэтому он согласился продолжить трудиться в компании, но не в Беларуси.

— Страну, куда еду, назвать не могу. Но едут в разные подразделения по всей Европе. Условия у всех тоже разные — кто-то доволен, кто-то нет, — комментирует он.

На вопрос, почему мужчина решил оставить дом и уехать, чтобы работать в этой компании за границей, а не искать новую работу тут, Валерий ответил коротко, но ёмко: «Они украли страну и выборы. Они украли у меня работу. Они не оставляют мне и моим детям будущего тут. Хотя спихнут все на санкции».

Несколько человек с предприятия, с которыми мы связались, сказали, что уже не работают на заводе. Один из них уточнил, что ушел сам — оценив ситуацию на предприятии, не стал продлевать контракт.

— Лично я не слышал про принудительные увольнения. Как такого сокращения нет и я очень сомневаюсь, что оно будет. В общем понимании — это не в стилистике «Штадлера», — сказал нам еще один сотрудник компании Виктор.

По его словам, так как многие работают по годовым контрактам, то, вероятнее всего, эти договора просто не продляются, плюс «достаточно много людей уходят сами». Главная причина — неопределенность и проблемы с новыми заказами. Некоторых его коллег, говорит, отправили или планируют в ближайшее время перевести в другие подразделения.

— Руководство пытается максимально спасти ситуацию. Кто подходит по минимальным требованиям (знание языка, хорошая специальность), тех перекидывают на другие подразделения «Штадлера» в Польше, Чехии, Швейцарии, США. Знаю, что тем, кто недавно переезжал в США, оказали большую поддержку, — рассказывает Виктор.

— Часть людей, кто изъявил такое желание, отправляют работать в Венгрию через увольнение и подписание контракта там на 1−3 года. Из того, что я знаю, изъявили желание примерно 25 человек. Они уедут в июле-августе, — рассказывает другой работник Семен. — Остальные [в цехе] пока работают без изменений минимум до августа. С апреля подняли зарплату всем работникам на 10%. На сборочном производстве все не так хорошо, из-за санкций новых контрактов не предвидится, поэтому там есть отток людей. Они доделывают, что осталось, и уходят на 2/3 оклада до окончания контракта. Но, как нам сказали, у них есть возможность ехать работать в Польшу или в Америку.

Руководство подтверждает сокращения и переезд части работников

В руководстве Stadler в конце февраля сообщали, что к тому моменту были сокращены около 300 рабочих мест из примерно 1500 сотрудников. Это было связано с более низкой загрузкой, уточнив, что «текущая производственная мощность завода в Беларуси составляет менее 10% от общей мощности группы». Тогда же в компании предупреждали, что могут перенести производства из Беларуси в Евросоюз. Переезд части сотрудников в другие страны включен в краткосрочный план действий.

«В настоящее время в Беларуси обрабатывается менее 2% портфеля заказов на сумму около 17,9 млрд швейцарских франков (около 17,8 млрд долларов)», — говорится в февральском сообщении руководства компании.

На предприятии ожидают, что с 4 июня начнут действовать санкции в отношении электронных компонентов.

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