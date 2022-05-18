Bloomberg: Дефолт России снова актуален благодаря планам США 18.05.2022, 16:08

Россия частично истощила валютные резервы, которые использует для войны против Украины.

США планируют заблокировать возможность России произвести выплату по облигациям американским инвесторам. Это, скорее всего, приведет Россию к первому за более, чем столетие, суверенному дефолту в иностранной валюте, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

На следующей неделе, 25 мая, истекает срок временного освобождения от санкций, позволявший России выплачивать свои долги в долларах.

Россия не сможет платить долги

По данным Bloomberg, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США не будет продлевать это разрешение. Поэтому после 25 мая Россия не сможет расплатиться по долгам из-за санкций.

"Это любопытно. Россия будет должником, который, казалось бы, отчаянно хочет совершить платежи, но ему не позволено это делать", – сказал Мэтью Фогель из FIM Partners.

Напомним, что ведущие рейтинговые агентства мира прогнозировали России дефолт еще 4 мая. Но в последний день страна-агрессор все же смогла осуществить выплаты инвесторам, поскольку США разрешили это сделать. На самом деле, такой шаг имел свои плюсы – Россия частично истощила валютные резервы, которые использует для войны против Украины.

Когда ждать дефолта

Следующие выплаты по долгу Россия должна осуществить 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Общая сумма эквивалентна почти 500 миллионам долларов:

• Облигации 2027 номинированы в долларах, но можно осуществлять платежи в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингах;

• Облигации 2036 номинированы в евро, но там также предусмотрена оплата в рублях.

Если благодаря тому, что облигации предусматривают оплату в других валютах, Россия расплатится с долгами, то придется ждать следующей даты. Исключительно долларами Россия должна гасить долги 24 июня.

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