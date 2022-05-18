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ВСУ осваивают польские бронемашины DZIK

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  • 18.05.2022, 16:18
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ВСУ осваивают польские бронемашины DZIK

Видео учений украинских военных появилось в Сети.

Вооруженные силы Украины получили от Польши легкобронированные машины DZIK и уже активно осваивают их в полевых условиях.

Видео учений украинских пехотинцев с использованием бронемашин обнародовали в Youtube Ukrainian Military.

Точное количество поставленных в Украину польских БММ не разглашается.

Отметим, этот броневик производится польской компанией AMZ Кутно в нескольких версиях: для армии, полиции, грузовой и специально для Ирака под названием Ain Jaria-1.

Легкобронированная колесная машина DZIK оснащена стойкой для пулемета и пусковыми дымовой завесы. Салон рассчитан на перевозку 6 или 8 военнослужащих.

Автомобиль создан на базе шасси SCAM S55/62. Конструкция кузова усилена сварными стальными пластинами. Все двери оснащены пуленепробиваемыми козырьками, а дополнительные козырьки расположены по обе стороны от задней двери.

Броня DZIK обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 мм. Автомобили Dzik оснащены турбодизельным двигателем мощностью 146 л. с. (107 кВт) с рабочим объемом 2797 см3.

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