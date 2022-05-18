Международная федерация баскетбола отстранила белорусские команды от соревнований под эгидой организации 18.05.2022, 16:29

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Какие турниры пропустят сборные Беларуси и России.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение об исключении белорусских и российских команд из своих соревнований. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации, пишет tribuna.com.

Таким образом, сборные Беларуси и России исключены из следующих турниров:

• Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу FIBA 2023 (Сборная Беларуси сняты с игр в группе В, а все результаты будут аннулированы)

• Чемпионат мира по баскетболу среди женщин FIBA U17 2022

• Чемпионат мира по баскетболу среди женщин FIBA 2022

• Лига наций FIBA 3х3 U23 2022

• Кубок Европы FIBA 3х3 (отборочные матчи) 2022 (Сборная Беларуси снята с квалификации и не будет заменена другой командой)

• Отборочные матчи Кубка Европы FIBA 3х3 U17 2022 (Национальная сборная снята с квалификации и не будет заменена другой сборной)

• Чемпионат мира FIBA 3x3 U18 2022 (Обе команды Беларуси сняты с розыгрыша турнира, мужскую сборную сможет заменить Литва, а женскую – Бельгия )

• Чемпионат мира FIBA 3x3 2022

Также команды, представляющие российские или белорусские клубы или города, а также российские и белорусские игроки не допускаются к регистрации и участию в турнирах FIBA 3x3 Pro Circuit, среди которых мировой тур, челленджеры и женская серия FIBA 3х3. Кроме того, ни одни соревнования под эгидой ФИБА не будут проведены в России или Беларуси.

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