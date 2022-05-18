Международная федерация баскетбола отстранила белорусские команды от соревнований под эгидой организации
- 18.05.2022, 16:29
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Какие турниры пропустят сборные Беларуси и России.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение об исключении белорусских и российских команд из своих соревнований. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации, пишет tribuna.com.
Таким образом, сборные Беларуси и России исключены из следующих турниров:
• Отборочные матчи чемпионата мира по баскетболу FIBA 2023 (Сборная Беларуси сняты с игр в группе В, а все результаты будут аннулированы)
• Чемпионат мира по баскетболу среди женщин FIBA U17 2022
• Чемпионат мира по баскетболу среди женщин FIBA 2022
• Лига наций FIBA 3х3 U23 2022
• Кубок Европы FIBA 3х3 (отборочные матчи) 2022 (Сборная Беларуси снята с квалификации и не будет заменена другой командой)
• Отборочные матчи Кубка Европы FIBA 3х3 U17 2022 (Национальная сборная снята с квалификации и не будет заменена другой сборной)
• Чемпионат мира FIBA 3x3 U18 2022 (Обе команды Беларуси сняты с розыгрыша турнира, мужскую сборную сможет заменить Литва, а женскую – Бельгия )
• Чемпионат мира FIBA 3x3 2022
Также команды, представляющие российские или белорусские клубы или города, а также российские и белорусские игроки не допускаются к регистрации и участию в турнирах FIBA 3x3 Pro Circuit, среди которых мировой тур, челленджеры и женская серия FIBA 3х3. Кроме того, ни одни соревнования под эгидой ФИБА не будут проведены в России или Беларуси.