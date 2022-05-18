План «Наоборот» Петр Олещук, «Фейсбук»

18.05.2022, 16:43

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Петр Олещук

Уже понятно, чем для России закончится ее «спецоперация» в Украине.

Я бы на их месте (россиян – 24 канал) не игрался в такое. Сначала они говорили о "демилитаризации" Украины и получили такую милитаризацию, которой Украина еще не знала.

План "Наоборот"

Говорили о "денацификации" Украины, но в итоге получили дерусификацию Украины и национальный подъем.

Хотели "остановить расширение НАТО", а теперь НАТО возродилось и принимает в свой состав Финляндию и Швецию.

И вот теперь они говорят, что цель "спецоперации" – остановка смены режима у них в Москве... Думаю, уже понятно, что будет одним из следующих этапов?

Петр Олещук, «Фейсбук»

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