План «Наоборот»
- Петр Олещук, «Фейсбук»
- 18.05.2022, 16:43
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Уже понятно, чем для России закончится ее «спецоперация» в Украине.
Я бы на их месте (россиян – 24 канал) не игрался в такое. Сначала они говорили о "демилитаризации" Украины и получили такую милитаризацию, которой Украина еще не знала.
План "Наоборот"
Говорили о "денацификации" Украины, но в итоге получили дерусификацию Украины и национальный подъем.
Хотели "остановить расширение НАТО", а теперь НАТО возродилось и принимает в свой состав Финляндию и Швецию.
И вот теперь они говорят, что цель "спецоперации" – остановка смены режима у них в Москве... Думаю, уже понятно, что будет одним из следующих этапов?
Петр Олещук, «Фейсбук»