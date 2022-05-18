Россияне пытались уничтожить батарею гаубиц М777, но позорно промазали

Россияне пытались уничтожить батарею гаубиц М777, но позорно промазали9
- 18.05.2022, 17:13
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Оккупанты использовали дрон-камикадзе отечественного производства.
Российские военные опозорились при попытке уничтожить батарею американских гаубиц М777 дроном-камикадзе ZALA "Куб-БЛА" на поле сражения.
На опубликованном в сети видео видно, как барражирующий боеприпас оккупантов летит в сторону развернутых украинскими военными гаубиц, но падает за батареей М777, пишет УНИАН
Снаряд рашистов не задел ни военного ВСУ, направлявшегося к гаубице, ни само вооружение, а взорвался в десятке метров.
74 из 90 артиллерийских орудий американских M777 уже находятся в бою, обеспечивая дальний огонь с закрытых позиций.
По мнению Пентагона, гаубицы помогают украинскому контрнаступлению на востоке "набирать обороты".