Как правильно хранить еду в холодильнике, чтобы она не испортилась 1 18.05.2022, 17:32

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Несколько советов, которых нужно придерживаться.

При неправильном хранении вся ваша еда даже в холодильнике может испортиться. Самое обидное, что мы регулярно допускаем ошибки, которые приводят к этому, пишет techinsider.ru.

Еда в холодильнике может быстро испортиться, если хранить ее неправильно. Вы ведь не хотите выбросить половину холодильника?

Чтобы еда в холодильнике не портилась, ее нужно правильно хранить. Чтобы продукты не портились, вы можете, например, поместить еду в правильный контейнер, следить за сроками годности и поддерживать оптимальную температуру внутри холодильника. Это поможет пище оставаться пригодной для употребления в течение длительного времени, сохраняя при этом свои вкусовые качества. Тем не менее, не все продукты одинаковы, поэтому их жизнь в холодильнике отличается. Даже способ их размещения может отличаться. Вот несколько советов, которых вам нужно придерживаться.

— Чистите холодильник — вы можете делать это раз в неделю или когда он испачкается, но полную уборку следует проводить каждые 3 месяца. Выньте лотки и вымойте их горячей мыльной водой, но будьте осторожны, когда кладете их обратно, так как они должны быть полностью сухими. В противном случае в такой влажной среде может появиться плесень.

— Поддерживайте оптимальную температуру (ниже 4,4 ° C) — это не позволит размножаться бактериям. Вы также можете поместить термометр, чтобы убедиться, что поддерживается правильная температура. Положите его на вторую полку сверху.

— Не переусердствуйте — холодильник должен иметь приток воздуха, чтобы работать должным образом. Не кладите слишком много еды на полки и убедитесь, что между продуктами достаточно места (не менее сантиметра). Кроме того, не кладите продукты по бокам или у задней стенки холодильника.

— Держите открытую коробку с пищевой содой в холодильнике — это поможет устранить запахи в холодильнике. Менять коробку нужно каждые 3 месяца.

Как правильно охлаждать еду в холодильнике

Советы, приведенные выше, универсальны, однако для некоторых продуктов есть свои рекомендации. Вот несколько лайфхаков, которые помогут вам правильно хранить еду:

— Обязательно помещайте скоропортящиеся продукты в холодильник быстро и не держите их при комнатной температуре более 2 часов.

— Еще теплые остатки еды можно класть в холодильник, не дожидаясь их полного остывания. Но вам нужно положить их в небольшие герметичные контейнеры и на верхнюю полку, где температура наиболее стабильна.

— Пищу следует поместить в закрытые контейнеры или завернуть, а затем хранить в холодильнике.

— Если еда заплесневела, положите ее в пакет и выбросьте. Очистите контейнер и проверьте, не распространилась ли плесень на другие продукты (особенно овощи и фрукты, потому что споры плесени могут расти очень быстро).

— Консервы нужно положить в чистые контейнеры и поместить в холодильник после открытия.

— Приготовленные макароны нужно поместить в холодильник, в то время как сухие макароны и хлеб не нужно туда класть. Тем не менее, некоторые люди, которые живут в районах с высокой влажностью, хранят хлеб в холодильнике, потому что это позволяет защитить его от плесени.

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