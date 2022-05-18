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Уже два российских чемпиона по «танковому биатлону» ликвидированы в Украине

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  • 18.05.2022, 17:36
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Уже два российских чемпиона по «танковому биатлону» ликвидированы в Украине

Украинские защитники продолжают уничтожать врагов.

В среду, 18 мая, стало известно об уничтожении в Украине российского оккупанта, младшего сержанта армии РФ Сергея Бронникова. Он был командиром танка.

В 2016 году Бронников стал чемпионом мира по "танковому биатлону", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Минобороны России утверждает, что "танковый биатлон" изобретен летом 2013 министром обороны Сергеем Шойгу. Соревнования с участием танкистов из союзных России стран, например - Китая и Кубы, проводятся ежегодно на полигоне в Московской области.

Смысл соревнований в том, что экипажи танков ездят по кругу, стреляя по мишеням и преодолевая препятствия.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации еще одного чемпиона мира по танковому биатлону, а именно Бато Басанова. Он победил в этих соревнованиях в 2021 году. 

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