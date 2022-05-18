ЕС представил план полного отказа от российских энергоресурсов 3 18.05.2022, 17:41

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Какие действия он предусматривает.

18 мая Европейская комиссия приняла план отказа от российских энергоресурсов под названием REPowerEU. Он предусматривает отказ от российских энергоресурсов, в том числе газа. План сегодня представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится на сайте ЕК, сообщает liga.net.

"Путинская война сильно нарушила мировые энергетические рынки. Она показывает, с одной стороны, как мы сильно зависим от ископаемых ресурсов, но и как мы уязвимы, полагаясь на поставки энергоресурсов из России. И поэтому мы должны как можно быстрее избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", — сказала она.

Председатель ЕК отметила, что Евросоюз уже избавляется от российского угля. По ее словам, в прошлом году 40% импортированного газа было из России. В апреле 2022 года эта доля составила 26%, поэтому ЕС двигается в правильном направлении.

План предусматривает диверсификацию источников, усиление энергосбережения и переход на экологически чистую энергию. На это выделят около 300 млрд евро — приблизительно 72 млрд евро в виде грантов и 225 млрд евро в виде кредитов.

REPowerEU предусматривает несколько направлений:

- ускорение процедур выдачи разрешений на возобновляемые источники энергии и связанную с ними инфраструктуру;

- обязательную установку солнечных панелей на крышах новых коммерческих и общественных зданий – к 2025 году и на крышах новых жилых зданий – к 2029 году;

- совместные закупки энергоресурсов, что обеспечит импорт энергии без конкуренции между государствами-членами ЕС;

- повышение целевого показателя энергоэффективности ЕС на 2030 год с 9% до 13%;

- увеличение цели по доле возобновляемых источников энергии в ЕС с 40% до 45% к 2030 году.

Чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов, Евросоюзу придется в ближайшие годы сократить потребление энергии на 13%.

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