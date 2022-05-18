В Украине арестовали права двух предприятий, связанных с режимом Лукашенко 3 18.05.2022, 18:17

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Арестованы также 20 грузовиков МАЗ.

Подольская окружная прокуратура города Киева передала в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 20 грузовиков "МАЗ" и корпоративные права двух предприятий, связанных с правительством Беларуси.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что в городе Киеве осуществляют свою деятельность два предприятия - ДП "АвтоМАЗ-Украина" и ООО "С иностранными инвестициями "Торговый дом "МАЗ-Украина", конечными бенефициарными владельцами судьбы которых есть государственная структура, подконтрольная правительству РБ, а поэтому есть значительный риск в принятии решений руководством указанных предприятий в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Так, во время следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, на упомянутых предприятиях проведены обыски, в ходе которых было изъято 20 грузовиков марки "МАЗ" на общую сумму свыше 20 млн грн.

Сейчас по ходатайству прокуратуры грузовики и корпоративные права этих обществ были арестованы и переданы в управление АРМА. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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