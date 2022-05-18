Чехия получит немецкие танки для помощи Украине 1 18.05.2022, 18:37

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Прага взамен передаст свои советские танки Киеву.

Германия поставит Чехии 15 танков, чтобы помочь вооружить Украину. Речь идет про 15 танков Leopard 2.

Об этом сообщает испанское издание Еlmundo.

Министерство заявило, что оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2. В свою очередь, у чешских вооруженных сил есть парк старых советских танков, с которыми украинские солдаты уже знакомы.

"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией, - заявила министр обороны Кристин Ламберт. - Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard".

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