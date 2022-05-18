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Двое белорусов пытались ввезти в Польшу тысячу пачек контрабандных сигарет

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  • 18.05.2022, 18:44
Двое белорусов пытались ввезти в Польшу тысячу пачек контрабандных сигарет

Фотофакт.

Белорусы пытались на двух автомобилях провезти почти тысячу пачек контрабандных сигарет в Польшу. Им грозят уголовные статьи и большие штрафы. Об этом сообщила Подляшская таможенно-налоговая служба.

Сотрудники Подляшской таможенно-налоговой службы неподалеку от польско-белорусской границы остановили два автомобиля для проверки. Машины были с белорусскими регистрационными номерами. В ходе детального осмотра авто выяснилось, что в них находится десяток тайников с контрабандными сигаретами.

В машине Opel, которой управлял 33-летний белорус, контрабанду спрятали в багажнике, под задними сиденьями и в тоннеле рычага переключения передач.

42-летний водитель Mercedes спрятал контрабандные сигареты под бампером, в масляном поддоне и коллекторе двигателя.

Всего в двух машинах сотрудники Подляшской таможенно-налоговой службы нашли почти 1 000 пачек белорусских сигарет. В отношении водителей возбудили уголовные дела. Товар был извлечен, контрабандистам грозят большие штрафы.

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