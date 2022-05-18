Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 18 мая 3 18.05.2022, 19:05

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Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на вечер 18.05.2022.

"Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры по усилению наступательной группировки.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. В Вооруженных силах республики Беларусь до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются вопросы форсирования водных преград и проверки дежурных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.

На Сиверском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БПЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения.

По имеющейся информации, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированные в приграничных районах Курской области, осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Долгенького, успеха не имели, понесли потери. Враг повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, безуспешно.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери, отступил. Штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, безуспешно.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, производили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении противник обстреливал населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Враг продолжал меры по инженерному оборудованию позиций. Для корректировки огня артиллерии использовал БПЛА "Орлан-10".

На Бессарабском направлении существенные изменения не зафиксированы.

По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – говорится в сводке Генштаба.

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