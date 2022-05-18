В Беларуси политзаключенную с эпилепсией осудили на два года колонии за видео в TikTok 8 18.05.2022, 19:25

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Алина Забаштанская

Женщину судили за оскорбление Лукашенко.

В Минске 18 мая огласили приговор политзаключенной Алине Забаштанской, которую судили по «делу Зельцера», пишет правозащитный центр «Весна».

Женщину обвиняли в разжигании вражды и оскорблении Александра Лукашенко (статьи 130 и 368 УК). Поводом для разбирательства опубликованные политзаключенной видео и комментарии в TikTok.

Политзаключенная больна эпилепсией. По делу назначалась психиатрическая экспертиза, которая длилась месяц. После перерыва заседания продолжились. 18 мая судья огласила приговор — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дома у женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

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