В Беларуси дефицит водителей 5 18.05.2022, 19:51

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Какие зарплаты им обещают наниматели.

В Беларуси не хватает больше 4 тысяч водителей автомобилей, следует из данных общереспубликанского банка вакансий. Также наниматели сейчас активно ищут водителей общественного транспорта и погрузчиков, а также дальнобойщиков. Посмотрели, какие зарплаты готовы платить таким работникам, пишет zerkalo.io.

С зарплатой до 600 рублей: с опытом и дополнительными категориями

Самые низкие зарплаты — 450−600 рублей предлагают водителям, которые должны работать в сфере здравоохранения, образования, сельском хозяйстве, культуре.

Например, толочинский «Физкультурно-спортивный клуб «Нива» приглашает на работу водителя грузового автомобиля на полную ставку, зарплату обещают 457 рублей.

От 457 до 600 рублей готовы платить водителю самосвала с категориями «С», «СЕ» в фермерском хозяйстве «Черкасы» в Лунинце. До 500 рублей обещают водителю грузовика в сельскохозяйственном предприятии «Полошково» в Могилевской области.

В Белорусский государственный молодежный театр приглашают водителя легкового авто с опытом работы не меньше трех лет, зарплата — 457−460 рублей. Правда работодатель просит, чтобы у претендента были еще и категории «С», «D».

На легковушку нужен водитель и в Ошмянской центральной районной больнице. Заработная плата — от 457 до 460 рублей. В Новогрудском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов водителю грузовика будут платить 457 рублей.

До 1000 рублей: без судимостей, со знанием китайского языка

Водителя грузовика шестого разряда с категориями «В», «С», «D» и опытом работы не менее года ждут в госучреждении «Минский военизированный горноспасательный отряд». Зарплату обещают от 457 до 957,79 рублей.

Водитель легкового авто четвертого разряда на постоянную работу в одну смену нужен в центральном доме офицеров ВС Беларуси. Требуется опыт работы, не должно быть судимостей. Работнику готовы платить пвелиределах 457−670 рублей.

В Минский метрополитен возьмут водителя погрузчика с профессионально-техническим образованием на зарплату 457−924,94 рублей.

Водитель транспортных средств с ручным и педальным управлением второго разряда с зарплатой от 480,96 до 800 рублей нужен в торгово-строительное предприятие «МСС15» в деревне Великий камень. У претендента должно быть средне-специальное образование, желательно знание китайского языка. Работнику дадут комнату в общежитии.

МЧС Гродненской области ищет водителя грузового авто с категорией «С» на зарплату 1000 рублей. Претенденту должно быть до 28 лет, без проблем со здоровьем, вредных привычек и правонарушений.

Больше 1000 рублей: с прививкой от «короны», после армии

В Академический ансамбль песни и танца ВС Беларуси требуется водитель легковой машины четвертого разряда на ненормированный рабочий день. Зарплату обещают от 1000 до 1300 рублей. Но к претенденту есть ряд требований: должен быть после армии, без судимостей, с опытом работы более 10 лет. Он также должен уметь обслуживать автомобиль, знать технический минимум устройства авто. Требуется прививка от Сovid-19.

Птицефабрика «Дружба» приглашает соискателей на должность водителя грузовика с зарплатой 1000−1200 рублей. Он должен быть с профессионально-техническим образованием, опытом работы от трех лет.

В автобусный парк № 6 в Минске требуется водитель, который будет перегонять общественный транспорт внутри филиала гаража. Зарплата — 1000−1100 рублей.

Водитель бензовоза с общим средним образованием требуется в ОАО «Щомыслица», заработок — от 1000 до 1200 рублей. Соискатель должен быть с третьим тарифным разрядом.

Есть вакансии на зарплату больше 1500 рублей

Водители погрузчиков требуются на предприятие «Евроторг». Зарплату обещают от 1600 до 3000 рублей. Требований к претенденту немного: наличие общего среднего образования, опыт работы на погрузчике от одного года, наличие удостоверения водителя погрузчика.

В автобусный парк Гродно нужны водители категории «D», зарплата — 1600−1700 рулей. Предприятие готово обучить водителей, у который есть категория «С», на «D». Иногородним представят арендное жилье, холостякам — отдельную комнату в общежитии. Также есть возможность дополнительного заработка по совместительству.

Водители-испытатели на зарплату в 1800 рублей требуются на Минский тракторный завод. Причем на момент просмотра вакансии требовалось 15 сотрудников. У соискателей должно быть общее среднее образование.

Предприятие «Белтаможсервис» для разъездной работы набирает водителей с опытом международных автоперевозок. Зарплата — 2000 рублей. Такую же зарплату обещают дальнобойщикам в грузовом автопарке № 4 Барановичей. А автопарк № 1 Гродно возьмет дальнобойщиков на зарплату 4000 рублей. При этом у водителя уже все должны быть для работы чип, виза, карточка обучения из БАМАП.

Напомним, с 9 апреля Евросоюз ввел ограничения в отношении белорусских грузоперевозчиков. Вот кому теперь разрешено работать на территории ЕС. Беларусь с 16 апреля приняла контрсанкции против автоперевозчиков из ЕС. Теперь они могут въезжать в нашу страну только для доставки грузов в специальные транспортно-логистические центры для перецепки. Дальше груз могут доставлять белорусские перевозчики. В этой ситуации некоторые водители задумываются о смене работы.

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