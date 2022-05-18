В Казахстане в три раза выросли цены на грузоперевозки из ЕС 1 18.05.2022, 20:09

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Депутаты винят во всем транспортные компании из Беларуси и России.

После принятия ЕС пятого пакета санкций, который затронул белорусских и российских грузоперевозчиков, транспортные фирмы из Беларуси и России перенесли свой бизнес в Казахстан и забирают у казахстанских компаний бланки разрешений на доставку грузов, сообщает КазТАГ.

Проблему поднял на заседании казахстанского парламента депутат мажилиса Максат Раманкулов.

— Сегодня все грузы в Россию, Беларусь и Казахстан мы можем доставить только автомашинами с казахстанскими номерами, в этой связи российские и белорусские компании регистрируются в Казахстане, получают казахстанские номера на большегрузы, выбирают бланки разрешений, так называемые «дозволы», и беспрепятственно въезжают в Европу и выезжают оттуда под флагом Казахстана. Нехватка иностранных бланков разрешений вызвала резкий скачок цен на данные услуги. Если в 2021 году стоимость фрахта одного автотранспорта для перевозки грузов составляла 5−6 тысяч евро, то сейчас цены выросли до 10−15 тысяч евро. Все эти расходы в конечном счете ложатся на потребителя, — отметил он.

По информации депутата, бланки зачастую выдаются считанным крупным логистическим компаниям, в том числе российским и белорусским, имеющим регистрацию в Казахстане, при этом имеются факты перепродажи бланков разрешений другим автоперевозчикам.

— Крупные российские и белорусские автоперевозчики, перенесшие свою деятельность в Казахстан, создают конкуренцию и выдавливают с рынка наши предприятия, тем самым снижая доходы местных компаний и населения, поскольку на их большегрузах работают, в основном, граждане России и Беларуси, — заявил Раманкулов.

По его мнению, для решения проблемы необходимо срочно разработать меры регулирования в отношении иностранных компаний, работающих в сфере услуг на территории Казахстана с учетом защиты национальных экономических интересов страны, на период действия международных санкций.

Напомним, 15 апреля Беларусь ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Он начал действовать 16 апреля.

До этого, с 9 апреля, Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозки почты и грузов для гуманитарных целей.

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