До +24°С ожидается в Беларуси 19 мая
- 18.05.2022, 20:39
Без осадков.
До 24 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет плюс 16-22, по западу до 24 градусов тепла.