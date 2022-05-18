До +24°С ожидается в Беларуси 19 мая 18.05.2022, 20:39

Без осадков.

До 24 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет плюс 16-22, по западу до 24 градусов тепла.

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