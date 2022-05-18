закрыть
18 мая 2022, среда, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +24°С ожидается в Беларуси 19 мая

  • 18.05.2022, 20:39
До +24°С ожидается в Беларуси 19 мая

Без осадков.

До 24 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет плюс 16-22, по западу до 24 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип