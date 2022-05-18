Власти боятся забастовок: что происходит на белорусских НПЗ 18.05.2022, 21:11

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Объемы производства сократились более чем вдвое.

«Наша Ніва» разбиралась, какая политическая и экономическая ситуация наблюдается на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.

Пристально следят за членами независимых профсоюзов

На белорусских нефтеперерабатывающих заводах усилилось давление на сотрудников. Больше всего внимания сейчас уделяют не тем, кто в позапрошлом году подписывался за новые выборы, а бывшим членам независимых профсоюзов.

«Сейчас в первую очередь следят за теми, кто был членом профсоюза, а также за теми сотрудниками, которые ранее были осуждены по «народной» статье 23.34, но до сих пор остались работать на заводе. Этим занимаются сотрудники отдела собственной безопасности, работу которых курирует КГБ.

После задержания руководителей независимых профсоюзов они снова стали более активными. Забирают людей прямо с рабочих мест», — говорит Александр Соколов, представитель «Рабочего движения».

По словам Соколова, «подозрительных» работников заводят в отдельный кабинет, где у них проверяют телефоны, а также дают подписать фиктивный документ, где те обязуются не вступать и не принимать участие в каких-либо «экстремистских» организациях.

На рабочем месте можно разговаривать только о работе

«Но есть меры, которые распространяются на всех сотрудников. Например, им раздают «документы», где нужно ознакомиться с тем, что на рабочем месте нельзя обсуждать какие-либо темы и вопросы, которые не касаются рабочего процесса», — отмечает собеседник.

Также в «Рабочем движении» подтвердили тот факт, что на нефтеперерабатывающих предприятиях сильно снизилась загрузка.

«Объемы производства сократились более, чем на половину. На каждом НПЗ есть по две АВТ установки — сейчас на каждом из них работает только одна, и то на минимальной мощности.

Периодически запускают каткрекинг и сопутствующие установки. После производства определенного объема продукции их снова останавливают, поскольку у оборудования есть определенный минимум мощности, на которой оно может функционировать».

Власти боятся забастовок

Сокращение производительности из-за санкций и отсутствия рынка сбыта неизбежно приводит к снижению зарплат, что в свою очередь повышает недовольство среди сотрудников. По мнению Александра Соколова, опасения того, что сокращение зарплат может привести к забастовкам, и есть основная причина, почему власти взялись за независимые профсоюзы и их членов.

«Вполне логично, что власти именно этого и боятся. Организовать и объявить забастовку может только профсоюз. Провластные профсоюзы делать этого точно не станут, поэтому власти усилили репрессии в отношении независимых профсоюзов и их членов», — считает Соколов.

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