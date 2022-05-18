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Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

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  • 18.05.2022, 21:55
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Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС
Шарль Мишель

Нынешнее состояние процесса вызывает разочарование.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил активизировать процесс расширения Евросоюза, поскольку нынешнее состояние процесса вызывает разочарование и у ЕС, и у потенциальных будущих членов.

Об этом Мишель сказал в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны сделать процесс расширения более эффективным и живым. Этот процесс сейчас является игрой с нулевой суммой. Все или ничего. И это вызывает большое разочарование с обеих сторон. Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках мы начали реализацию перспективы расширения на Западные Балканы. Переговоры о расширении затягиваются... По хорошим и плохим причинам. И теперь у нас есть запросы из Украины, Республики Молдова и Грузии", - отметил Шарль Мишель.

По его словам, пора срочно сделать шаг вперед и создать новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов.

"Я думаю, что мы должны сделать этот процесс более быстрым, постепенным и обратимым. Мы можем предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические выгоды при переговорах о вступлении вместо того, чтобы ждать до конца.

Решение будет состоять в прогрессивной и постепенной интеграции уже в процессе присоединения. Больше за больше. Например, когда страна отвечает необходимым стандартам в этом секторе, она может активно участвовать с консультативным голосом в работе Совета министров в зависимости от повестки дня", - сказал Мишель.

Мишель поддержал постепенную интеграцию стран, например в определенные секторы внутреннего рынка - в зону роуминга ЕС или в общий энергетический рынок.

"Когда страна достигнет определенных показателей, она также выиграет от доступа к европейским программам и финансированию, предлагающим конкретные преимущества ее гражданам", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что в этот процесс следует включить принцип обратности – откат в реформах повлияет на уровень интеграции страны. К примеру, если страна отступает от принципа верховенства права, она может утратить часть выгод, полученных от интеграции.

"Итак, каковы основные преимущества этого нового процесса расширения? Он будет поощрять и ускорять необходимые структурные реформы и связь этих стран с Европейским Союзом. Кроме того, особое и немедленное внимание следует уделить двусторонним спорам, часто мотивированным вопросами меньшинств", - отметил Шарль Мишель.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявку Украины на вступление в ЕС будет рассмотрено на июньском саммите блока.

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