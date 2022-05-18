Байден о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: Все будет ок 5 18.05.2022, 22:04

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Он уверен, что заявки одобрят, несмотря на возражения Турции.

Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут успешными, несмотря на возражения Турции. Такое мнение озвучил президент США Джо Байден 18 мая, пишет Reuters.

На вопрос журналиста о том, как Америка намерена убедить Турцию отказаться от своих возражений по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс, Байден ответил:

— Я думаю, все будет ок.

Ранее Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции.

Еще 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Эти страны турецкий лидер назвал «рассадником» террористических организаций.

Анкара заявляет, что Швеция и Финляндия укрывают людей, которые связаны с группами, которые турецкие власти считают террористическими, а именно — представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователей Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

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