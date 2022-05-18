Христо Грозев: Элита российских силовиков понимает, что война против Украины проиграна 11 18.05.2022, 22:10

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Христо Грозев

По его словам, у Путина нет уверенности в окружающих его силовиках.

Элита российских силовиков понимает, что война против Украины фактически проиграна, именно поэтому президент РФ Владимир Путин не приказывает им применить ядерное оружие, поскольку понимает, что приказ они могут не выполнить и это станет триггером к госперевороту.

Об этом рассказал журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в комментарии "Радио Свобода".

"Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Потому что война доктринально была оформлена как то, что нужно закончить в течение одной недели. Происходящее сейчас – это какая-то "вторая" война, которая еще не проиграна до конца. Но первая уже проиграна. Это точно. Шанс на выигрыш во второй войне также не гарантирован. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, кто достаточно информирован и свободнее может выражать свое мнение", - пояснил Грозев.

По его данным, элита силовиков считает, что очень мало путей выигрыша войны без мобилизации. Однако Путин не объявляет ее из-за вероятности социального взрыва.

"И есть пессимизм среди силовиков, как выйти из этого", – сказал журналист.

По его мнению, если Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, то кто-нибудь из исполнителей откажется это сделать. Все потому, что среди силовиков нет уверенности, будет ли президент РФ у власти через три месяца и сможет ли защитить их.

"Этот отказ будет триггером, вероятнее всего, госпереворота, потому что после отказа даже одного из этой пирамиды ответственности выполнить приказ царя все очень быстро пойдет вниз. Чтобы Путин принял решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все цепочкой выполнят приказ. Ибо он понимает, что если даже один из пяти, кто должен последовательно нажать на кнопки, не выполнит приказ – это будет сигналом неповиновения и, возможно, даже физической смерти его самого", – объяснил Грозев.

"Поэтому до того, как он (Путин – ред.) не будет уверен, что все выполнят, он не даст этого приказа. А почему он считает или может считать, что кто-то не выполнит приказ? Это само чувство внутри силовиков, что не все понятно: будет ли Путин у власти через три месяца. Поэтому они не могут принять гарантии с его стороны, что он будет гарантировать их безопасность", — добавил журналист-расследователь.

Он также видит наибольший протестный потенциал среди наиболее информированных силовиков.

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