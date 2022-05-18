Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе

Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе2
- 18.05.2022, 22:34
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Сбили бомбардировщик.
Украинские защитники отбили 16 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
Уточняется, что ВСУ уничтожили:
8 танков;
17 единиц боевой бронированной техники;
4 специальных бронированных автомобиля;
6 единиц автомобильной техники;
истребитель-бомбардировщик Су-34.
«Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и т. д», — добавили в пресс-центре.
В результате обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми, 7 получили ранения, сообщает ООС.