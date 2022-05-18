закрыть
18 мая 2022, среда, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе

2
  • 18.05.2022, 22:34
  • 2,676
Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе

Сбили бомбардировщик.

Украинские защитники отбили 16 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что ВСУ уничтожили:

8 танков;

17 единиц боевой бронированной техники;

4 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники;

истребитель-бомбардировщик Су-34.

«Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и т. д», — добавили в пресс-центре.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми, 7 получили ранения, сообщает ООС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип