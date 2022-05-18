Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе 2 18.05.2022, 22:34

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Сбили бомбардировщик.

Украинские защитники отбили 16 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что ВСУ уничтожили:

8 танков;

17 единиц боевой бронированной техники;

4 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники;

истребитель-бомбардировщик Су-34.

«Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и т. д», — добавили в пресс-центре.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми, 7 получили ранения, сообщает ООС.

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