Госконтроль: В «Нордине» проводили ортопедические операции с нарушениями и уклонялись от уплаты налогов 11 18.05.2022, 23:07

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«Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание режима.

Комитет госконтроля обнаружил нарушения при проведении ортопедических вмешательств в медицинском центре «Нордин» а также вскрыл факты уклонения от уплаты налогов, сообщает телеканал ОНТ.

Как утверждают на телеканале, «клиника 10 лет систематически оказывала услуги без наличия лицензии». Речь идет об ортопедических манипуляций, которые проводили «в операционных, не предназначенных для этого».

— Медицинский центр «Нордин» обязан был иметь специальное разрешение (лицензию) министерства здравоохранения на осуществление данных операций в соответствующем помещении. Однако у центра «Нордин» отсутствовало операционное отделение, — заявил заместитель начальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

Кроме того, добавил он, «ДФР располагает сведениями, что некоторые врачи-ортопеды проводили ортопедические операции без отражения их по учету центра», однако эта информация в настоящий момент еще проверяется.

Медцентр также обвинили в размещении на сайте рекламы нелегальных услуг, причем «для придания законности и сокрытия информации ортопедические вмешательства включали в прейскурант хирургических, чтобы проверяющие не заметили». Однако в поле зрения Комитета госконтроля эти «грубые нарушения» все равно попали, отметили на телеканале.

Также сообщается о том, что КГК в ходе проверки в «Нордине» вскрыл факты уклонения от уплаты налогов на внушительную сумму — более 500 тысяч рублей.

— Вину руководство медцентра признало, ущерб готово погасить, — утверждает телеканал.

В Минздраве участившиеся в последнее время проверки медцентров объясняют якобы заботой о здоровье пациентов:

— На сегодняшний день у нас выдано порядка 2900 лицензий на фармацевтическую деятельность, медицинскую. Львиную долю занимают медцентры, лицензию на медицинскую деятельность около имеет 1950 учреждений. Никаких экстраординарных ситуаций в том, что идут проверки медцентров, нет. Цель только одна — сохранения здоровья человека, это безопасность пациентов, — заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко в сюжете телеканала.

Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований нагрянули в частный минский медцентр «Нордин» 13 мая — изъяли документацию компании, а ее основателя и директора, известного психотерапевта и нарколога Дмитрия Сайкова, задержали (правда, вечером в тот же день отпустили).

«Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание властей: ранее Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Клиника А1» и ООО «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

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