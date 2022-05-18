Белорусский активист превратил свой легендарный «Живемобиль» в «Славамобиль» 18.05.2022, 23:18

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Витебчанин на своем легендарном авто помогает украинским беженцам.

Витебчанин Андрей рассказал belsat.eu о беларусских приключениях своего «Volkswagen Т3», который во время протестов 2020 года превратился в «Живемобиль», а также о новом проекте – «Славамобиле» для поддержки беженцев от войны в Украине.

Андрей Кулаков – витебский активист, пострадавший от репрессий в Беларуси, выбравшийся из Киева, когда город обстреливали российские войска, и вот уже несколько недель помогающий эвакуированным украинцам и белорусам на польско-украинской границе.

«Я уже, наверное, вернусь немножко другим человеком. Не тем, которым уезжал. Потому что столько всего повидав, столько всего пройдя – это уже, конечно, свой отпечаток немножко оставило», – делится Андрей.

«ЖИВЕМОБИЛЬ» В ВИТЕБСКЕ

В Витебске у Андрея было хобби – он занимался автомобилями «Volkswagen Т3». Их у него было очень много. Но канал Сергея Тихановского перевернул его жизнь.

«Началось все где-то за полгода до выборов. Я стал смотреть канал «Страна для жизни» Сергея Тихановского. И он стал открывать для меня глаза на то, что не все так хорошо у нас в стране. Потому как до этого я политикой не интересовался вообще», – вспоминает Андрей.

16 августа Андрей раскрасил свой автомобиль и поехал в город. «Живемобиль» очень понравился белорусам. И привлек внимание силовиков.

Как только Андрей заехал в тихий двор, его остановили гаишники. Он подумал, что его хотели задержать, поэтому решил тянуть время, чтобы успела собраться толпа. Действительно, начали подходить люди и снимать гаишников на телефоны. Те отступили, лишь выписали штраф в 25 рублей «за отсутствие техосмотра». Люди тут же скинулись и возместили Андрею эту сумму.

Потом Андрея задерживали несколько раз, его наказали 15 сутками и он переехал в Украину.

«СЛАВАМОБИЛЬ» В ПОЛЬШЕ

Зимой Андрей мечтал создать такой же «Живемобиль» в Киеве. Но Россия начала наступление на Украину. В результате авто появился не «Живемобиль» в Киеве, а «Славамобиль» в Польше.

Андрей уже несколько недель помогает эвакуированным украинцам и белорусам на польско-украинской границе. Его машина – символ белорусско-украинской солидарности в Польше.

Андрей покинул Киев в первый день российского вторжения и забрал с собой семью украинцев. Уже в Варшаве он развез пару гуманитарных грузов. Так Андрей стал волонтером.

«Я занимаюсь именно развозом, потому что у меня есть машина. Мне это нравится. За день бывает от ста до трехсот человек», – рассказывает Андрей.

Наш герой проводит за рулем 8-10 часов в день. Иногда больше, но потом нужен отдых. Он вместе с другими волонтерами-белорусами снимает квартиру. Когда все в сборе, то из-за нехватки места приходится спать по очереди.

«Мы не скрываем то, что мы белорусы. У нас, в нашей группе волонтеров, почти все, бывшие политические беженцы белорусские. Плюс мы тоже дополнительно доносить до людей, что Беларусь – это не Лукашенко», – говорит Андрей.

Единственная просьба от нашего героя – это помощь белорусским волонтерам, которые дважды теряли свой дом.

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