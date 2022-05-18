ВСУ начали наступать даже на сложных участках Донбасса 1 18.05.2022, 23:34

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Характер войны изменился.

На сложных участках фронта в районе Северодонецка и Попасной характер боевых действий изменился. ВСУ с оборонительной позиции перешли в наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника председателя ОП Украины Алексея Арестовича.

"Сам факт того, что мы ведем контрнаступальні действия, даже на сложных участках - Северодонецк и Попасная, показывает, что характер ходу всей спецоперации, как с нашей, так и с российской стороны, радикально изменился", - уверен Арестович.

По его словам, до этого россияне давили, а ВСУ не мечтали о контрнаступательных действиях, а лишь мечтали не попасть под удары авиации и артиллерии превосходящих сил.

"Их было где-то в пять раз больше. Но мы тут взяли и начали контрдеять в ответ. Это значит, что их резервы истощились, а наши - подошли. Характер изменился. Не в пользу противника. Там не легко, но ситуация постепенно перегибается в нашу пользу" - заявил советник главы ОП Украины.

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