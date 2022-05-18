Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется 18.05.2022, 23:54

Владимир Зеленский

Президент Украины записал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил все украинские города, которые находятся во временной российской оккупации, что Украина вернется.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется.

О том, что наше государство никого не бросает и возвращает то, что принадлежит Украине по праву, говорил сегодня в обращении ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 год – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым".

Президент Украины заявил, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

"Пытаемся как можно быстрее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", - подчеркнул он.

"Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроков общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение. У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", – сказал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».