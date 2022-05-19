«Прыгать…Куда?»: перехват разговоров пилота российского Су-34, сбитого под Купянском 19.05.2022, 7:45

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Летчик оккупантов в панике кричит, что его подбили.

В сети появился аудиоперехват разговора российского пилота истребителя Су-34, который был сбит в небе над Купянском.

«Я сбит, сбит, сбит. Прыгать… Куда? Прямо, Паш? АААА, дергай!», — нервно кричит летчик оккупантов.

Судя по радиопереговорам экипажа, у российского Су-34 загорелся левый двигатель

18 мая украинские военнослужащие сбили очередной вражеский самолет Су-34 вблизи оккупированного Купянска Харьковской области.

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