Ученые обнаружили в Антарктиде «тайное» озеро размером с город 19.05.2022, 8:36

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Оно находится под 3-километровым ледяным щитом.

Ученые, изучающие нижнюю часть крупнейшего в мире ледяного щита к востоку от Антарктиды, обнаружили озеро размером с город, отложения которого могут содержать историю ледяного щита континента с момента его образования. Об этом пишет Al Araby Al Jadeed Эти результаты должны ответить на многие вопросы, которые циркулировали в научном сообществе на протяжении десятилетий, о том, как выглядела Антарктида до того, как замерзла, как изменение климата влияло на нее на протяжении всей ее истории и как ледяной щит может вести себя по мере того, как мир нагревается. В ходе исследования озеро, которое ученые назвали озером Снежный орел, было обнаружено полярным исследовательским самолетом, оснащенным тяжелым оборудованием, в честь которого названо озеро. На снимках было видно озеро, покрытое льдом длиной в две мили, расположенное в долине глубиной в милю на высокогорье Земли Принцессы Елизаветы в Антарктиде, в нескольких сотнях миль от побережья.

"Это исследование демонстрирует первое в истории геофизическое свидетельство обнаружения большого озера под 3-километровым льдом в Антарктиде. Оно может включать речные отложения старше самого ледяного щита", - говорит ведущий автор исследования Шуай Ян, аспирант Университета Антарктиды. Школы наук о Земле Университета Джексона, Остин. Он добавляет, что исследование также показывает, что на дне этого озера есть осадочный слой, который может содержать очень ценные осадочные данные об окружающей среде и изменениях льда. Озеро имеет длину около 30 миль, ширину 9 миль и глубину 650 футов. Осадки на дне озера имеют глубину 1000 футов и являются одним из крупнейших озер Антарктиды.

Первые признаки наличия озера и принимающей его долины появились, когда ученые обнаружили плавное углубление ледяной шапки на спутниковых снимках. Чтобы подтвердить его присутствие, исследователи провели три года, проводя систематические исследования этого места, используя проникающий сквозь лед радар и датчики, которые измеряют мельчайшие изменения гравитации и магнитного поля Земли. Ян пояснил, что процесс сбора данных, использованный в этом исследовании, осуществлялся с помощью аэрогеофизических съемок в последние годы. Опрос проводился через платформу международного сотрудничества ICECAP2. «Мы использовали проникающий под лед радар, чтобы идентифицировать озеро, и мы использовали измеренную гравитацию и геомагнитное поле, чтобы оценить толщину воды и отложений, а также получить представление о геологии участка», — добавил Ян.

Результаты исследования позволяют предположить, что в этом озере есть полная запись истории восточно-антарктического ледяного щита, которая началась более 34 миллионов лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор. Результаты также предполагают, что ледяной щит резко изменился около 10 000 лет назад, хотя ученые понятия не имеют, почему это изменение произошло. Поскольку оно находится относительно близко к побережью, исследователи полагают, что озеро Снежный Орел может содержать информацию о том, как сформировался ледяной щит на востоке континента и какую роль сыграло Антарктическое течение, кольцо холодной воды, окружающее континент, которое ученые считаю, несет ответственность за поддержание его в живых.

Ведущий автор исследования указал, что исследования в районе озера все еще продолжаются, и что он и его команда все еще работают над этой темой, добавив: «Мой текущий проект заключается в изучении эволюции этого озера и окружающей его подледниковой гидравлической сети. через ледниковые циклы, что обеспечит лучший ориентир для будущего бурения отложений.

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