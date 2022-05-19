«Скоро вы обрадуетесь, что не продали сейчас свою тысячу долларов» 19.05.2022, 9:29

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Белорусская экономика сжимается, а люди беднеют.

Белорусская экономика сжимается, как и зарплаты, хотя внешняя торговля выглядит якобы неплохо. Как это отразится на людях и стоит ли сберегать средства в падающих долларах и евро, как привыкли белорусы, рассказывает старший аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб.

Через год накопленной валюте обрадуетесь

— Доллар и евро падают, когда валюту продают больше, чем покупают, — говорит аналитик.

По данным Нацбанка, в прошлом месяце больше продавали, чем покупали, валюты практически все: банки, люди, предприятия и нерезиденты.

— Пока эта ситуация будет продолжаться, валюта будет снижаться. Но никто не гарантирует, что эта ситуация будет продолжаться бесконечно. Сейчас падению валюты к белорусскому рублю способствует то, что доллар и евро падают к российскому рублю. Если мы говорим о ближайших нескольких неделях, падение и доллара, и евро может быть продолжено.

Может, пора избавляться от доллара и евро, пока они не подешевели еще больше?

— Если у вас цель поспекулировать, попробовать из тысячи долларов сделать тысячу десять долларов, можно попробовать сейчас доллары продать, а через неделю или через две попробовать их купить. Если у вас лежат доллары с более длительной целью, имеет смысл, чтобы эти доллары лежали, и ничего с ними не случится.

Санкции ведут к тому, что падает белорусский экспорт. Значит, притока валюты будет меньше и курс снова будет расти.

— Как начнет сильно падать белорусский экспорт, это будет означать снижение белорусского рубля. И тогда вы обрадуетесь, что не продали сейчас свою тысячу долларов. Если у вас есть рубли и вы готовы покупать валюту, да, ее имеет смысл накапливать. Думаю, через год таким покупкам вы будете рады.

Экономика сжимается: беднеют все

У белорусских предприятий есть валюта, которую они могут продавать. Однако это не очень хорошо в текущей ситуации. Чтобы валюта была, нужно положительное сальдо внешней торговли. То есть продавать за рубеж больше, чем покупать. Это то, к чему стремились власти и компании, но сейчас ситуация другая. Экспорт и импорт падают. При этом импорт снижается быстрее, поэтому сальдо и положительное. В марте оно составило $330 млн.

— Если сравнивать март с февралем, экспорт товаров и услуг упал на 16 процентов, а импорт упал на 25 с лишним процентов. Это свидетельство того, что экономика замедляется, становится менее сложной. Лучше, чтобы и экспорт, и импорт росли даже при отрицательном сальдо.

Спад экспорта означает, что белорусы меньше зарабатывают на торговле за рубежом. А падение импорта, что какие-то предприятия просто не закупят нужные для производства товары.

— Многие должны покупать какое-то импортное сырье, комплектующие и так далее. Предприятия, когда израсходуют свои складские запасы, будут меньше производить. А кто-то, может быть, вообще не сможет производить.

Если тренд по снижению и экспорта, и импорта будет продолжаться, то, к сожалению, кто-то может остаться без работы. В первую очередь это коснется импортеров и предприятий-экспортеров. А по цепочке это может задеть всех. К сожалению, в условиях санкций этот результат неизбежен, — продолжает Вадим Иосуб.

Изменения во внешней торговле заметно бьют по белорусской экономике, поскольку она ориентирована на экспорт. Поэтому в ближайшей перспективе хорошего ожидать не стоит, несмотря на падение доллара и евро.

Курс не показатель успеха экономики

— Мы оказываемся в достаточно тревожной ситуации. В чем тут возникает парадокс? Для многих людей очень важный показатель экономики — это курс. Надо четко понимать, что курс не самый важный и даже не один из самых важных экономических показателей. Если вы видите, что курс доллара падает, но при этом стоит на месте или снижается ваша зарплата, если растут цены, если вы при этом задумываетесь, а не окажетесь ли вы через месяц без работы, то падающий доллар добавляет мало позитива вот в такую не очень веселую картину.

За март номинальные зарплаты белорусов выросли почти на 40 рублей. При падающем долларе это значит, что в долларовом выражении они тоже росли. Однако с учетом инфляции реальные зарплаты в среднем сократились на 3,4% по сравнению с февралем. Значит, товаров и услуг белорусы могут себе позволить меньше.

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