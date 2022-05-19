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«Айнтрахт» выиграл футбольную Лигу Европы

  • 19.05.2022, 9:37
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«Айнтрахт» выиграл футбольную Лигу Европы

Немецкий клуб впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб "Айнтрахт" из Франкфурта впервые за 42 года завоевал Кубок Лиги Европы, сообщает Еuronews.

В финальном мачте на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье немцы одолели шотландский "Рейнджерс".

Основное и дополнительное время закончилось ничьей 1:1, победитель стал известен лишь в серии пенальти.

Счет был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба нигериец Джо Арибо. На 70-й минуте ответный гол забил колумбийский форвард "Айнтрахта" Рафаэль Борре.

Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.

Победа в Лиге Европы стала четвертым международным трофеем для клуба из Франкфурта. Таким образом в следующем сезоне "Айнтрахт" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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