«Айнтрахт» выиграл футбольную Лигу Европы
- 19.05.2022, 9:37
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Немецкий клуб впервые сыграет в Лиге чемпионов.
Футбольный клуб "Айнтрахт" из Франкфурта впервые за 42 года завоевал Кубок Лиги Европы, сообщает Еuronews.
В финальном мачте на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье немцы одолели шотландский "Рейнджерс".
Основное и дополнительное время закончилось ничьей 1:1, победитель стал известен лишь в серии пенальти.
Счет был открыт во втором тайме. На 57-й минуте отличился полузащитник шотландского клуба нигериец Джо Арибо. На 70-й минуте ответный гол забил колумбийский форвард "Айнтрахта" Рафаэль Борре.
Победный мяч в послематчевой серии пенальти также на счету Борре.
Победа в Лиге Европы стала четвертым международным трофеем для клуба из Франкфурта. Таким образом в следующем сезоне "Айнтрахт" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.