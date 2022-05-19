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Британская разведка: Путин убрал ряд генералов за провалы в войне, судьба Герасимова под вопросом

  • 19.05.2022, 9:52
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Британская разведка: Путин убрал ряд генералов за провалы в войне, судьба Герасимова под вопросом

Многие российские чиновники, которые причастны к вторжению в Украину, опасаются за свою жизнь.

В последние недели в России уволили ряд высших командиров, которые, как считается, плохо сработали на начальных этапах вторжения в Украину.

В частности, среди отстраненных генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, который не смог захватить Харьков, отмечает в утренней сводке британская разведка.

Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Игорь Осипов, вероятно, также был отстранен после затопления крейсера "Москва" еще в апреле.

Что касается относительно начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, то он, вероятно, остается в должности, но неясно, доверяет ли ему президент Путин.

В британской разведке также сообщают, что многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России.

Также будет дополнительная нагрузка на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся оставлять ключевые решения своим начальникам.

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