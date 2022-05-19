В Уругвае во время шторма засняли необычное природное явление 19.05.2022, 9:57

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Биологи рассказали, как оно могло возникнуть.

На Уругвай и Бразилию обрушился необычно мощный шторм "Якекан". Ураганные ветры и проливные дожди оставили сотни тысяч людей без электричества. А в одном из городов во время шторма засняли необычное природное явление.

Как сообщает The Watchers, атлантическое побережье города Пунта-дель-Эсте буквально завалило морской пеной.

По словам морских биологов, пена, скорее всего, образовалась из-за большого количества микроводорослей, содержащихся в воде.

Как сообщается, циклон принес с собой ветер со скоростью до 130 км/ч. Метеоролог Скотт Дункан описал "Якекан" как "редкий и сильный циклон, который может быть историческим по интенсивности на этой широте в Южной Америке в это время года".

В Уругвае и Бразилии сотни тысяч домов остались без электричества. Уже известно о двух погибших.

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