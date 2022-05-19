В Беларуси готовят новую атаку на медцентры 19.05.2022, 10:04

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Госконтроль анонсировал серию «проверок».

Комитет госконтроля собирается выборочно проверить медцентры, чтобы выяснить, не завышают ли там цены и не навязывают ли пациентам ненужные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В КГК утверждают, что в целом, изучение ситуации в частных медцентрах показало, что в их деятельности имеются нарушения по ценообразованию на услуги и факты навязывания услуг. Так, медцентры предоставляют комплексные услуги по диагностике, в которые включено несколько видов исследований, при этом при формировании стоимости этих исследований осуществляется дублирование манипуляций (в стоимость услуги необоснованно несколько раз включаются одни и те же манипуляции).

— С целью защиты прав пациентов Комитет госконтроля направил медцентрам рекомендации с требованием пересчитать стоимость завышенных услуг, а также предоставить гражданам право выбора услуг без навязывания ненужных исследований, консультаций и процедур, — заявили в КГК.

Там отмечают, что отдельными коммерческими медцентрами оперативно приняты меры по выполнению данных рекомендаций.

К примеру, медцентром в Бресте за счет исключения дублирующих манипуляций в среднем на 15−20% снижена стоимость проведения комплексных исследований МРТ и отдельных видов УЗИ.

Один из столичных медцентров снизил стоимость (на 10−12%) на все виды комплексных исследований МРТ и стоимость рентгенологических исследований (до 40%). Другой — снизил стоимость услуги при выполнении комбинированных УЗИ (в среднем на 14%).

Напомним, Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Клиника А1» и ООО «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

13 мая сотрудники ДФР пришли в «Нордин». Как заявляют в КГК, в центре обнаружили нарушения при проведении ортопедических вмешательств, а также вскрыли факты уклонения от уплаты налогов.

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