Российские войска понесли огромные потери в людях и технике: озвучены новые данные

Российские войска понесли огромные потери в людях и технике: озвучены новые данные1
- 19.05.2022, 10:38
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Наибольший урон врагу нанесли на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют
личного состава - около 28500 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1254 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 3063 (+20) ед,
артиллерийских систем - 595 (+9) ед,
РСЗО - 199 (+0) ед,
средства ПВО - 93 (+2) ед,
самолетов - 203 (+1) ед,
вертолетов - 167 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 455 (+14),
крылатые ракеты - 103 (+1),
корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
специальная техника - 43 (+0).
В Генштабе добавляют, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.