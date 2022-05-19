Ключ к деоккупации Крыма Виталий Портников, «Крым. Реалии»

19.05.2022, 11:14

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Виталий Портников

фото: polittech.org

Освобождение этого города разрушит главный замысел Путина.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, посетивший оккупированную Херсонскую область, заявил, что регион «займет достойное место в российской семье».

Ранее в Херсонскую область уже приезжали российские чиновники, но визит Марата Хуснуллина и его заявления можно сравнить с поездкой заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко в оккупированный Мариуполь. И там, и там, уверен, совершенно четкий сигнал: готовность не просто к оккупации, но и к аннексии.

Украинцы и россияне, похоже, живут в параллельных политических реальностях. Украинское общество считает достойным окончанием войны восстановление территориальной целостности страны – и в этом с украинцами согласны многие западные политики и эксперты.

А российские чиновники в это время думают, как видим, о присоединении оккупированных украинских регионов к России. И на этот раз их даже не интересуют формальности, создание каких-нибудь очередных «народных республик», фейковые «референдумы» и прочие атрибуты, которыми сопровождалась аннексия Крыма.

Нет, на этот раз о «месте в российской семье» говорят просто по факту оккупации. С мнением населения не считаются. Если люди выходят на проукраинские митинги, их просто разгоняют, активистов похищают и запугивают. Можно сказать, что аннексия Херсонщины – это «усовершенствованная» аннексия Крыма, беспардонная и циничная. Но почему?

Если в случае с Донбассом стремление к аннексии связано не только со стремлением установить контроль над индустриальным бассейном и лишить Украину важной части ее экономики, но и с желанием подготовить плацдарм для будущих атак на соседние украинские регионы, то в ситуации с Херсоном главная цель – это обеспечение жизнеспособности другого оккупированного украинского региона – Крыма.

Даже если российским войскам не удастся добиться желаемого, установить контроль над всем украинским югом, и после оккупации Николаева и Одессы выйти к Приднестровью, за Херсон они, уверен, будут держаться изо всех сил.

Не случайно министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении к главам военных ведомств стран-членов НАТО говорит о строительстве противником фортификационных сооружений на Херсонщине. Российский военный контингент, расположенный в Херсонской области, похоже, готовится к обороне и отражению украинских контратак.

О том, что Херсон – в прямой и непосредственной опасности, можно было сказать уже в 2014 году, когда был оккупирован и аннексирован Крым. Без непосредственной связи с материком полуостров был обречен на экономическую деградацию. Успешная оборона Херсонской области была ключом к возвращению Крыма.

Но теперь можно только говорить о том, что ключом к возвращению Крыма, уверен, станет деоккупация Херсона.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»

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