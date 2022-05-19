Половину бюджетных мест в медвузах займут целевики 2 19.05.2022, 11:22

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Через год эта цифра может составить до 80 процентов.

Министерство здравоохранения издало приказ, в котором расписало, сколько бюджетных мест во время нынешней вступительной кампании отдадут целевикам. В общей сложности — 958. Судя по контрольным цифрам приема медуниверситетов, это половина от всех бюджетных мест.

Количество целевиков собираются увеличивать. Через год в медвузах эта цифра может составить до 80 процентов. А уже этим летом целевики займут половину всех бесплатных мест, пишет zerkalo.io.

Так, в Белорусский государственный медуниверситет планируют набрать 340 целевиков. 50 процентов бюджетных мест на всех специальностях отдадут ребятам с направлением от организаций. Для примера, на лечебный факультет хотят принять 240 бесплатников, из них 120 целевики, на стоматологическом на 90 бюджетных местах ждут 45 целевиков.

Похожая раскладка и в Гродненском медуниверситете. Всего сюда собираются принять 220 целевиков. На всех специальностях, кроме «Сестринского дела», абитуриенты с направлением займут половину бюджетных мест. Например, на лечфаке из 200 позиций им отдадут 100, на педиатрическом соотношение 110 и 55.

В Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет в этом году планируют набрать 218 целиков. И это тоже, считай, половина от всех бюджетников. Больше всего по целевому направлению в вузе примет лечфак и фармацевтический.

В Гомельском медуниверситете летом 2022-го вакантными будут 360 бюджетных мест, 180 из них отдадут целевикам.

Напомним, целевики — это абитуриенты, которые поступают по отдельному конкурсу. Часто их проходной балл ниже, чем у бюджетников. После получения диплома таких выпускников ждет пять лет отработки. Для тех, кто просто учился на бюджете, она составляет два года.

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