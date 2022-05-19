Какие четыре продукта питания нужно есть весной
- 19.05.2022, 11:26
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Они защитят от авитаминоза.
Несмотря на появление весеннего солнца, многие могут почувствовать упадок сил, недомогание, подверженность простудным заболеваниям, выпадение волос и ухудшение внешнего вида.
Все эти неприятные симптомы связаны с нехваткой витаминов в организме, пишут украинские СМИ.
Капуста
Многие недооценивают полезные свойства капусты, что является большой ошибкой. С помощью этого недорогого овоща можно предупредить развитие рака, укрепить иммунную систему, сбросить лишний вес и очистить организм от токсинов.
Пользой обладают любые виды капусты, поэтому можно выбирать овощ на свой вкус.
капуста
Фото: Pixabay
Эксперты считают, что разумнее всего обратить внимание на ранние сорта капусты, так как при хранении продукт утрачивает большую часть своих питательных веществ.
Зелень
Весна - это отличное время для легких овощных салатов, центральную роль в которых играет зелень. Ее выращивают круглый год, поэтому весной ее стоит обязательно включать в рацион.
Петрушка, к примеру, улучшает состояние полости рта, заботится о работе органов ЖКТ и насыщает организм большим количеством витамина С.
Укроп защищает от диабета и болезней сердца, а также помогает вывести избыток соли из организма. Зеленый лук обладает ярко выраженным антивозрастным эффектом и улучшает состояние кожи.
Помидоры
Мало кто знает о том, что именно томаты способны насытить организм необходимым количеством энергии. Это позволяет избавиться от переутомления.
Также помидоры заботятся о здоровье сердца и нервной системы.
Цитрусовые
Эти продукты являются быстрым способом укрепления иммунной системы, что весьма актуально в весенний период времени. Старайтесь регулярно употреблять лимоны и апельсины в качестве отличного источника витамина С.
Также цитрусовые фрукты помогают справиться с недомоганием.