«Поскользнулся» на монетке: новые подробности уничтожения бронепоезда оккупантов в Мелитополе 2 19.05.2022, 11:41

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иллюстративное фото

Взрыв произошел по двум причинам.

В среду, 18 мая, в Мелитополе раздался мощный взрыв на железнодорожном пути. Как оказалось сегодня, 19 мая, российский бронепоезд, перевозивший боеприпасы из временно оккупированного Крыма, сошел с рельсов и перевернулся, в результате чего боекомплект сдетонировал.

Об этом сообщили в Запорожской облгосадминистрации.

Это произошло по двум причинам: оккупантской халатности и украинской монетке. Россияне не привлекают железнодорожников для обслуживания железнодорожных подъездных путей на временно оккупированных территориях, однако продолжают эксплуатировать их с перегрузкой, что приводит к ускоренному износу путей.

Пути в Мелитополе не стали исключением - они были в неположенном состоянии. Поэтому представителям Движения Сопротивления Запорожской области было достаточно подложить монетку, чтобы вызвать аварию бронепоезда российских захватчиков - несколько вагонов с боеприпасами перевернулись, а затем сдетонировали. На месте происшествия работают два армейских крана оккупантов.

В Запорожской ОГА также напомнили, что партизаны в Мелитопольщине уничтожили около сотни оккупантов.

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