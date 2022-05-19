Дефолт России может произойти уже на следующей неделе 1 19.05.2022, 12:20

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Об этом заявила министр финансов США.

США не имеют юридических полномочий на арест активов российского центробанка на сумму около $300 млрд.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters.

По словам Йеллен, скорее всего, специальная лицензия, выданная России для осуществления платежей держателям американских облигаций, не будет продлена.

Срок действия лицензии заканчивается 25 мая и в этот же день РФ должна провести платеж по облигациям. Если в случае отзыва лицензии Россия попытается заплатить в рублях, а не в долларах, это может привести к техническому дефолту.

Некоторые европейские чиновники выступают за арест активов ЦР РФ, замороженные санкциями. Сейчас активы находятся за границей, но остаются в собственности России.

Однако, по словам Йеллен это идет вразрез с американскими законами и может создать прецедент, подрывающий доверие других стран к хранению активов своих центральных банков в Соединенных Штатах.

"Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть цены", — заявила Йеллен.

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