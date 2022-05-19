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Футболист сборной Беларуси: Вместе мы сможем остановить войну и защитить Украину!

  • 19.05.2022, 12:28
  • 1,522
Футболист сборной Беларуси: Вместе мы сможем остановить войну и защитить Украину!

Если нас тысячи или десятки тысяч, то это настоящая сила.

Футболист сборной Беларуси Николай Золотов подписал Антивоенную декларацию спортсменов и призвал присоединиться других игроков. Об этом сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

— Антивоенная декларация должна стать общим голосом всех спортсменов, которые действительно против войны, которые хотят остановить смерти, безумие и ужас, которые пришли в Украину. Я призываю всех друзей и коллег-спортсменов присоединиться, — цитирует БФСС Золотова. — Если мы делаем что-то важное в одиночку, это достойно уважения, а если вместе, если нас тысячи или десятки тысяч, то это настоящая сила! Вместе мы сможем остановить войну и защитить Украину!

Напомним, что Золотов до начала войны выступал за ФК «Колос» из Киевской области. Сейчас защитник играет за «Бастию» из второго дивизиона чемпионата Франции и уже успел дебютировать за новую команду.

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