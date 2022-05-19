Немногие выжившие оккупанты сбежали: ВСУ провела успешную контратаку на Харьковщине 19.05.2022, 12:40

3,770

Защитники Украины уничтожили подразделение из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

В ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ 17 мая прорвали очередную линию обороны оккупантов. Об этом рассказал известный российский журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.

По его данным, в результате контратаки ВСУ российское подразделение, которое находилось на позициях, было практически уничтожено.

Как говорит Цымбалюк, немногим выжившим захватчикам удалось спастись бегством в тыл.

Журналист уточнил, что защитники Украины фактически уничтожили подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады (военная часть №08275, Печенга Мурманской области России).

"Потери среди личного состава: 6 военнослужащих погибло, 11 ранены", – подытожил Цымбалюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».