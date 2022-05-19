Зеленский подшутил над «Вундерваффе» армии РФ 18 19.05.2022, 12:41

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Российская пропаганда показывает, что у Кремля нет шансов в войне.

В РФ заявили об использовании боевых лазеров, которые могут глушить спутниковые сигналы и даже уничтожать дроны. В Кремле рассказывали о системе «Пересвет» последние несколько лет.

Власти российских оккупантов заявили об использовании нового поколения мощных лазеров на войне в Украине, пишет «Новое время».

«Cекретное оружие Кремля» должно противостоять новым технологических системам Запада, которые используют защитники Украины.

Впервые Путин заявил о таком оружии в 2018-м. Вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными ядерными дронами и сверхзвуковым оружием, диктатор из Москвы анонсировал лазерную систему «Пересвет».

Оружие назвали в честь православного воина-монаха, который, по легенде, сражился с татарином Челубеем во время Куликовской битвы.

Президент Зеленский ответил, что Россия пытается найти так называемое чудо-оружие, и это четко показывает провал целей оккупантов. В массовой культуре пропагандистский термин гитлеровской Германии «Вундерваффе» (буквально — чудо-оружие) означает малоэффективную военную технику, которая претендует на прорывные характеристики.

Что пишут СМИ?

Reuters процитировал одного из вице-премьеров РФ Юрия Борисов, который заявил на конференции в Москве, что «Пересвет» уже широко используют на войне. Борисов добавил, что существуют и более мощные системы, котоыре якобы могут уничтожать дроны тепловым лучом.

«Если «Пересвет» ослепляет, то лазерное оружие нового поколения ведет к физическому уничтожению цели — тепловому разрушению, они сгорают», — заявил российский вице-премьер. По его словам, как «Пересвет», который глушит спутниковые сигналы на высоте до 1,5 км, так и боевой лазер «Задира», который может уничтожать дроны на высоте до 5 км, уже используются в Украине.

«Чем яснее становится, что у них нет шансов на войне, тем больше пропаганды появляется об удивительном оружии, которое будет настолько мощным, что обеспечит переломный момент», — ответил Зеленский.

Президент Украины употребил термин чудо-оружие, которое использовал третий рейх во время Второй мировой войны. «Вундерваффе» называли перспективные разработки оружия, которые гитлеровские войска начали использовать ближе к своему проигрышу.

Некоторые из этих разработок начали стали чрезвычайно эффективными впоследствии. Например, турбореактивные истребители или реактивные противотанковые гранатометы.

Зеленский считает, что заявления об эффективных боевых лазерах в РФ — признак полного провала целей оккупантов.

Что пишет Russia Today?

Российская пропаганда цитирует кандидата военных наук Сергея Суворова, который считает, что стоимость одного выстрела из лазерного оружия существенно ниже, чем из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

«Преимущество лазерного оружия в том, что у него очень высокое быстродействие. Оно фактически действует со скоростью света. В настоящее время лазер не имеет такой разрушительной мощи, как, например, зенитная ракета, однако он намного эффективнее, когда требуется вывести из строя оптику или электронику на летательных аппаратах», — говорит Суворов.

RT также приводит слова Борисова, который заявил, что «Задира» якобы успешно уничтожает БПЛА на высоте до 5 км за 5 секунд. Но, в таком случае, скорость луча боевого российского лазера составляет около 3600 км/час. И это существенно ниже, чем скорость света и даже скорость гиперзвуковых ракет.

Системы «Задира» планируют использовать для уничтожения воздушных целей с «невысокой скоростью». В пресс-службе минобороны РФ также показали якобы дрон ВСУ, «поврежденный новым боевым лазером».

Не исключено, что это оружие министр обороны РФ Шойгу анонсировал в 2019-м, как «не имеющее аналогов в мире». Такими лазерами должны были вооружить российскую армию и флот.

«Помимо Задиры и «Пересвет»а, российские специалисты создают ещ один новый образец лазерного оружия в рамках проекта «Лучезар», который реализует военный инновационный технополис Эра (Анапа). Изделие предназначено для вывода из строя средств наблюдения противника и отличается компактными размерами», — пишет RT.

Точные технические характеристики боевых лазеров (кроме «ПЗС-матрицы» и «самой мощной в мире ядерной установки УФЛ-2М») пока не разглашаются. Известно только, что разработчиком нового оружия выступил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Вместе «Пересвет», «Задира» и «Лучезар» должны нейтрализовать разведывательные устройства украинской армии, выводить из строя средства наблюдения, а также обманывать ракеты с оптическими головками самонаведения.

Что такое УФЛ-2М?

Эта лазерная установка, упомянтуая в разработке российских боевых лазеров, создается в Саратове под руководством тех же специалистов из РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Установка предназначена для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы.

Но вместо решения проблем в разработках термоядерных источников энергии, россияне хотят использовать УФЛ-2М для моделирования и проектирования новых видов ядерного оружия.

«В 2019 году директор Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Сергей Гаранин рассказал журналу „Наука и жизнь“, что с помощью данного лазера ученые попробуют в лаборатории зажечь термоядерную мишень — запустить термоядерную реакцию в мишени. Этого пока не удалось добиться никому», — пишет информационное агентство Красная весна.

УФЛ-2М также называют «самым мощным лазером в мире».

Россия действительно может сбивать беспилотники лазерами?

Нет. Пока наиболее высокотехнологичное достижение российского армии — это уничтожение неработающего советского спутника Целина-Д в конце прошлого года.

Военные сбили спутник ракетой с Земли, создав еще 1500 осколков космического мусора на орбите, из-за чего экипаж МКС из разных стран был вынужден прятаться в своих космических кораблях.

К слову, недавно на орбите взорвался и распался на 16 частей старый ракетный двигатель РФ, который доставлял на орбиту три российских спутника ГЛОНАСС (аналог GPS в РФ) в 2007 году.

Что касается преднамеренного уничтожения летательных аппаратов мощными энергетическими лучами — все подобные разработки пока носят экспериментальный характер.

В США год назад говорили о начале сборки системы лазерного демонстратора высокой энергии (SHiELD)

от Lockheed Martin, которые должны устанавливать на истребители для уничтожения приближающихся ракет.

Ранее американские военные также заявляли об экспериментах со сверхточных световым оружием мощностью до 30 кВт, которое можно использовать для вывода из строя систем управления вражеских устройств и нанесения им физических повреждений.

Согласно Женевской конвенции, оружие направленной энергии запрещено использовать против людей. Но боевыми лазерами пока собираются атаковать беспилотники и другие роботизированные системы.

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