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«Сказал, чтобы сами пионерились»

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  • 19.05.2022, 12:41
  • 8,754
«Сказал, чтобы сами пионерились»

Как школьник из Слуцка дал отпор алчным идеологам.

В чате «Слуцкой телеги» подписчица Татьяна поделилась забавной семейной историей, которая, судя по комментариям, многим понравилась, пишет kurjer.info.

«У меня сегодня ребенка не приняли в пионеры. Про это мероприятие я вообще не знала. Он тихонько взял галстук старшей сестры (та тоже втихаря от нас ввязалась). Но в школе сказали, что нужно у них покупать за 4 рубля. Мой дитенок психанул и сказал, чтобы сами пионерились, на 4 рубля он мороженого лучше купит. Классная звонила, возмущалась», — написала жительница Слуцка.

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