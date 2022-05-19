Китайские медики назвали простое природное средство для выведения шлаков из организма 7 19.05.2022, 12:49

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Это «лекарство» можно найти на любом дачном участке.

Китайские медики озвучили результаты своих исследований, целью которых было выявить – какие употребляемые в пищу растения и корнеплоды лучше всего выводят из организма шлаки и токсины, пишут российские СМИ.

Безоговорочным лидером этого рейтинга стали молодые ростки редиса и редьки. Большое количество антиоксидантов в их составе помогает налаживать микрофлору кишечника, спасает от запоров и болевых ощущений в животе.

Богатые железом, кальцием, фолиевой кислотой, фосфором, витаминами С, А, тиамином и пищевыми волокнами ростки редьки и редиса улучшают метаболизм, восполняют дефицит железа, а также обладают мочегонным, антибактериальным и противоцинготным действием.

В общем, такой простой и незатейливый продукт полностью очищает организм от различных шлаков и в целом значительно его оздоравливает.

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