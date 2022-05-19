На eBay продают белорусскую 5-рублевую купюру за $80 5 19.05.2022, 12:56

6,450

Что в ней необычного?

На сайте ebay.com мы заметили кое-что любопытное: некто выложил на продажу современную купюру в 5 белорусских рублей за $80, то есть примерно в 40 раз дороже номинала. Если решите ее купить, придется доплатить еще $40 за доставку из Нью-Йорка. У американского продавца за год почти 5 тысяч отзывов о его работе и все 100% положительные, а судя по другим объявлениям, он занимается продажей коллекционных денег из разных стран, пишет onliner.by.

Так что же особенного в этой белорусской 5-рублевке?

Вообще, по запросу «BELARUS 5 RUBLES» в поисковике на ebay.com вы получите около двадцати объявлений от разных продавцов, готовых продать вам 5 белорусских рублей примерно за $5—25, а чаще за $5—7 (отдельно оплачивается доставка).

И лишь только в одном объявлении за 5 рублей просят $80. Почему так дорого? В описании товара ничего не указано, зато в заголовке объявления продавец написал, что эта банкнота «приносит удачу». Может, именно поэтому она столько стоит?

Коллекционер: эта купюра и правда может принести удачу продавцу

Мы написали сообщение продавцу с просьбой пояснить, в чем необычность купюры, но он пока не ответил. Поэтому мы обратились к белорусскому коллекционеру Сергею, чтобы он попытался рассмотреть в купюре что-то особенное. Но, видимо, все необычное кроется только в заголовке объявления.

По словам Сергея, самые ценные для коллекционеров купюры — те, которые имеют брак, и чем больше выражен брак, тем дороже ценится купюра среди коллекционеров.

— В данной 5-рублевой купюре за $80 я не увидел ничего особенного, у нее не редкая серия, не видно брака. В объявлении указано, что она «приносит удачу». Видимо, в этом и есть смысл: если продавец продаст ее за $80, то в каком-то смысле он прав, купюра принесет ему удачу. В Америке коллекционируют все что можно и цены часто ставят из головы. Тем более если купюру решит купить американец, то ему придется сильно поднапрячься, чтобы проверить белорусские деньги на уникальность.

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