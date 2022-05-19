Путин обломал клыки 1 Теlegram-канал "СерпомПо"

19.05.2022, 13:10

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Ступай прочь, паленая кошка.

Судя по новостям, с каждым днем все большему числу людей в мире становится очевидно, что Путин обломал-таки себе клыки на СВО в Украине. Кусаться и царапаться он еще может и будет, но победить - нет.

Вот уже и президент Молдовы Санду заявляет, что Россия должна вывести войска с территории Приднестровья, поскольку их нахождение там нарушает нейтралитет республики.

А ведь буквально несколько недель назад многие, в том числе и Кишинев, всерьез опасались, что Кремль откроет еще один антиукраинский фронт на Днестре. И боялись лишний раз дергать агрессивное животное за усы.

Но, видимо, черно-оранжевые полосы начали сползать со шкуры кремлевского Шерхана и со знамен его войск:

- после новостей из Рамштайна, где Запад декларировал стратегию, предусматривающую военное поражение Путина в Украине. А также принял решение о поставках тяжелого вооружения Киеву, заявил о необходимости энергетического эмбарго РФ и недвусмысленно дал понять Путину, что больше не позволит шантажировать себя ядерным и прочим оружием массового поражения;

- после очередной официальной "корректировки" планов СВО с закатыванием кремлевской губы и определенным смягчением российской риторики;

- после официальной заявки Финляндии и Швеции в НАТО и жалкого лепета в ответ от выползшего из-под "парадного пледика" Путина;

- после жестких заявлений Украины по поводу того, что она не будет торговать своей территориальной целостностью и приостановки Киевом переговоров с Москвой;

- после вестей с полей сражений, где так и не свершилось обещанного победоносного путинского "Великого наступления на Донбассе" (наоборот, в ряде мест ВСУ даже перешли в контрнаступление). А всей российской госпропаганде пришлось взамен смаковать и жалко выдавать за победу выход из "Азовстали" нескольких сотен изможденных украинских солдат, сдерживавших 82 дня всю королевскую, рать...

После всего этого и многого другого.

Скоро он все чаще будет слышать эти слова из известного произведения так горячо любимого им Киплинга:

Вот только список будет поболее.

Это тебе, за Мариуполь! Это тебе за Бучу! Это тебе за Ирпень! Это тебе за Гостомель! Это тебе Харьков! Это тебе за Изюм! Это тебе за Сумы! Это тебе за Чернигов! Это тебе за Николаев и за Одессу! Это тебе за Херсон, за Мелитополь, за Бердянск! Это - за Запорожье, Донецк, Луганск, Славянск, Краматорск... Это тебе за всю Украину! Это за убитых, искалеченных, лишенных крова, потерявших родных и друзей, за изгнанных из своей страны! А это за отравленных, за брошенных в тюрьмы, за репрессированных, за дискриминированных, за запуганных, за оболваненных и обворованных, за лишенных будущего! А это тебе за Сирию, за Чечню, за Грузию, за Армению, за Азербайджан, за Беларусь, за Молдову, за Среднюю Азию, за страны Балтии, за Россию, за Европу, за Америку, за Свободу, за Права человека, за Правду, за Мир, за ООН, за Человека и за все Человечество!..

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