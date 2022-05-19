Сбитый воинами 92-й бригады российский «Ночной охотник» показали на видео

Сбитый воинами 92-й бригады российский «Ночной охотник» показали на видео2
- 19.05.2022, 13:23
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Этот вертолет пытался атаковать украинские войска, которые наступали под Харьковом.
Вблизи села Циркуны Харьковской области украинские воины сбили российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, успешную атаку, произошедшую 9 мая, провели бойцы расчета ПЗРК зенитного дивизиона 92-й механизированной бригады.
"Этот вертолет пытался атаковать наши войска, которые наступали под Харьковом. Россияне пытались сдержать это наступление ударами авиации. Вот этот RF-13654 пытался нанести удар... Он был сбит расчетом ПЗРК зенитного дивизиона 92-й механизированной бригады... 15 миллионов долларов лежат перед нами", - рассказывает Бутусов и публикует видео с места падения вражеского вертолета.